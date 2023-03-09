Протесты в Израиле Нетаньяху назвал признаком «сильной демократии»

Тель-Авив, Израиль, , 12:32 — REGNUM Тот факт, что в Израиле проходят протесты, лишь свидетельствует о «сильной демократии» в стране, заявил 9 марта израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью la Repubblica.

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я говорю: протесты показывают, насколько крепка наша демократия», — сказал Нетаньяху. По его словам, они являются естественной частью противостояния сторонников и противников судебной реформы.

Он пояснил, что израильское правительство работает и на фоне протестов. Хотя в обществе не все довольны судебной реформой, правительство продвигает её дальше.

Нетаньяху добавил, что с «судебной ветвью» страны не всё хорошо, поскольку она наделена слишком широкими полномочиями, а это «нарушает баланс». Так что нельзя отказаться от реформы судебной системы, ведь «судебная власть должна быть независимой, но не всесильной».

Напомним, протесты в Израиле связаны с недовольством продвигаемой Нетаньяху судебной реформой, предполагающей передачу части полномочий Верховного суда правительству. Протесты продолжаются с начала года.