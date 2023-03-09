В Молдавии партия «Шор» инициирует референдум по названию государственного языка

Кишинёв, , 12:35 — REGNUM Решение властей Молдавии изменить официальное название государственного языка с молдавского на румынский ведёт к расколу общества и социальному взрыву, чтобы этого избежать, партия «Шор» планирует инициировать референдум по данному вопросу. Об этом в своём телеграм-канале 9 марта заявил лидер партии Илан Шор.

Илан Шор Чурбан

«Во избежание политизации темы глотонима и раскола общества, считаем необходимым поднять этот вопрос на уровень суверена, которому и предстоит решать», — написал политик.

Шор отметил, что на референдумы выносят наиболее важные вопросы, касающиеся жизни общества, а итоги волеизъявления граждан обладают высшей юридической силой. Партия зарегистрирует в парламенте соответствующую инициативу.

Напомним, 2 марта депутаты парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» одобрили в первом чтении законопроект об изменении в официальных документах словосочетания «молдавский язык» на «румынский язык». Кроме того, на этот глотоним (наименование языка) планируется заменить словосочетания «государственный язык», «официальный язык» и «родной язык».

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