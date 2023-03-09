Киев, , 12:22 — REGNUM Все школы в Киевской области переведены на формат дистанционного обучения на фоне произошедших в ночь на 9 марта взрывов. Об этом в четверг сообщила Киевская областная военная администрация.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

«9 марта школы Киевской области работают дистанционно. Такие рекомендации были приняты департаментом образования и науки Киевской областной военной администрации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

Уточняется, что решение о переводе всех учебных заведений на дистанционный режим принято из-за взрывов, произошедших в регионе в ночь на 9 марта.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о произошедшей в столице и ряде областей второй волне взрывов. По заявлению политика, взрывы произошли в Голосеевском и Святошинском районах Киева.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве и ряде регионов Украины сообщили о второй волне взрывов