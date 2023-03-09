Прибывающий в Израиль глава Пентагона решил не покидать аэропорт Тель-Авива
Тель-Авив, Израиль, 9 марта 2023, 12:16 — REGNUM Американский министр обороны Ллойд Остин проведёт встречу с израильскими политиками в аэропорту Тель-Авива, не выезжая за его пределы, передаёт 9 марта Al Arabiya.
Как стало известно, Остин, которого ожидают в Израиле с визитом, решил все встречи провести в аэропорту Бен-Гурион, поскольку в стране продолжаются протесты.
Вокруг аэропорта к настоящему моменту много полиции.
Напомним, в начале марта стало известно, что Остин отправился в страны Ближнего Востока. Он провёл переговоры в Иордании, Ираке, намерен посетить Египет.
Что касается Израиля, в стране не утихают протесты против деятельности правительства Биньямина Нетаньяху из-за предложенных им ограничений полномочий Верховного суда.