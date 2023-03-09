Прибывающий в Израиль глава Пентагона Остин решил не покидать аэропорт Тель-Авива

Тель-Авив, Израиль, , 12:16 — REGNUM Американский министр обороны Ллойд Остин проведёт встречу с израильскими политиками в аэропорту Тель-Авива, не выезжая за его пределы, передаёт 9 марта Al Arabiya.

Ллойд Остин © Tom Williams — Pool via CNP/Global Look Press

Как стало известно, Остин, которого ожидают в Израиле с визитом, решил все встречи провести в аэропорту Бен-Гурион, поскольку в стране продолжаются протесты.

Вокруг аэропорта к настоящему моменту много полиции.

Напомним, в начале марта стало известно, что Остин отправился в страны Ближнего Востока. Он провёл переговоры в Иордании, Ираке, намерен посетить Египет.

Что касается Израиля, в стране не утихают протесты против деятельности правительства Биньямина Нетаньяху из-за предложенных им ограничений полномочий Верховного суда.