Токио, , 12:14 — REGNUM Японское издание Mikkei Asia сообщило, что план Китая по урегулированию ситуации на Украине составлен с учетом прогноза китайских экспертов о завершении конфликта летом 2023 года.

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«Согласно источникам, близким к китайскому правительству, в декабре AMS завершила моделирование конфликта на Украине… показавшее, что конфликт подойдет к концу примерно летом 2023 года», — говорится в тексте публикации.

Отмечается, что Китай, ориентируясь на выводы AMS (китайской академии военных наук), не предпринимает конкретных действий для разрешения конфликта.

Ранее сообщалось, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поручил создать систему реагирования на стратегические риски.

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