Донецк, 9 марта, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Попавший под обстрел рэпер Птаха (Давид Нуриев) в безопасности, с ним всё в порядке, он вернулся домой. Об этом сообщает 9 марта телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Цитата из видео Рэпер Птаха (Давид Нуриев)

«С рэпером Птахой всё в порядке, сообщают наши источники. <…> Пиар-служба артиста сообщает, что телефон музыканта всё ещё выключен и они не знают, где он. Но по нашим предварительным данным, Птаха уже упорхнул из ДНР домой», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что рэпер Птаха, находившийся в Донбассе с 6 марта, попал под обстрел, после чего о его местонахождении ничего не было известно. На кадрах видео, опубликованных его пиар-службой, музыкант стреляет из автомата, после чего роняет телефон. Далее от рэпера не было никаких известий.

Информацию о пропаже певца подтвердили накануне, 8 марта, в силовых ведомствах ДНР.