Киев, 9 марта, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Утром 9 марта в столице Украины и ряде областей страны были слышны взрывы.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Так, как заявил мэр Киева Виталий Кличко, взрывы произошли в Голосеевском районе украинской столицы, а также в Святошинском районе Киева.

«Энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. В настоящее время без света около 15% потребителей, 40% потребителей столицы пока без отопления. Водоснабжение работает в штатном режиме», ― написал Кличко в телеграм-канале.

Кроме того, по заявлениям местных властей и украинских СМИ, взрывы были зафиксированы в Киевской, Сумской, Винницкой, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Житомирской и Днепропетровской областях.

По данным министра энергетики Украины Германа Галущенко, под ударами оказалась инфраструктура в семи регионах страны.

«Зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях», — говорится в сообщении.

Мэр Харькова сообщает, что в результате ракетного обстрела в городе отсутствует вода и тепло, также было остановлено метро и другой электротранспорт.

Отметим, что в Минобороны России пока никаких официальных заявлений о нанесении ударов по военной инфраструктуре на территории Украины 9 марта не делали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об ограничении подачи электроснабжения в Житомирской, Харьковской, Одесской областях.