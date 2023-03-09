Тбилиси, , 12:04 — REGNUM В Грузии оппозиционная партия «Гирчи — больше свободы!», неправительственные организации и студенты продолжат акции протеста 9 марта. Об этом заявил представитель партии Цотне Коберидзе.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Акции протеста у парламента в Тбилиси продолжатся, несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах. Новая акция запланирована на 19:00 по местному времени.

«Сегодня обязательно будет акция. У молодых людей нет доверия к «Грузинской мечте», — заявил политик.

Участники акции снова намерены требовать ясности в отношении законопроекта об иноагентах, в частности того, как власти планируют отозвать проект. Протестующие также потребуют освободить задержанных ранее участников протестной акции.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МВД Грузии, в Тбилиси во время протестов задержали 133 человека. Акции протеста в Тбилиси начались утром 7 марта.