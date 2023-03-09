Депутат Госдумы Буцкая заявила, что полный запрет абортов не обсуждается

Москва, , 12:01 — REGNUM Вопрос о полном запрете абортов в России не обсуждает в Госдуме, однако нужно «вывести» делающиеся в коммерческих клиниках прерывания беременности, чтобы за ними могло следить государство. Об этом 9 марта заявила первый замглавы думского комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

Работа женской консультации © Алексей Сухоруков/РИА Новости

«Первое направление — вывести аборты, которые делаются в коммерческих клиниках, чтобы прерывание беременности было видно государству. Мы не говорим о том, что мы хотим запретить, но мы говорим о том, что мы хотим видеть и помогать, быть рядом в момент принятия решения», — приводит её слова РИА Новости.

Помимо того, Буцкая указала, что также необходимо проработать вопрос о продаже средств для медикаментозного аборта, которые должны продаваться исключительно в медицинских клиниках по рецепту и назначению врача, и потому любое другое их приобретение является незаконным.

«Мы видим, что это незаконное присутствует, как бы ужесточить наказание, там надо понять еще, как найти не курьера, а найти того, кто организовал этот бизнес. Это как раз тот вопрос, который для нас, законодателей, ребус», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что законопроект о защите чести и достоинства педагогических работников был внесён в Госдуму вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым (ЛДПР).