Москва, 9 марта, 2023, 12:01 — ИА Регнум. В зоне спецоперации успешно применяется арктический вариант ЗРК «Тор», сообщает 9 марта ТАСС.

Ольга Смольская/ТАСС ЗРК «Тор-М2ДТ»

Как рассказал источник, близкий к Минобороны РФ, комплексы «Тор-М2ДТ» в зоне СВО «действуют в боевых порядках частей Северного флота». По его словам, «арктические «Торы» успешно справляются со всеми боевыми задачами в зоне СВО, показывая высокую эффективность».

Напомним, на вооружении в ВС РФ ЗРК «Тор-М2ДТ» (арктический вариант «Тор-М2») находятся с 2018 года. Они применяются для прикрытия важных объектов. «Тор-М2ДТ» может поражать воздушные цели на расстоянии до 16 км и до 12 км в высоту.

Ранее ИА REGNUM опубликовало видео первых стрельб из «Тор-М2ДТ» в Астраханской области в 2019 году.