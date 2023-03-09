Лукашенко подтвердил цель страны вступит в ШОС до саммита в Нью-Дели

Минск, , 11:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил желание страны вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) до саммита 2023 года в Индии, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае © Михаил Метцель/ТАСС

«Мы поставили перед собой амбициозную цель — пройти путь по вступлению в члены Организации до саммита в Дели», — говорится в сообщении.

Саммит ШОС запланирован на июнь 2023 года, и пройдёт в столице Индии Нью-Дели.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта генсек Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин прибыл с визитом в Белоруссию. Чжан Мин встретился с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.