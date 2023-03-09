Нижневартовск, Югра, 9 марта, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Житель Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа, который насильно удерживал собственного сына в квартире и стрелял по полицейским, попал под уголовную ответственность. Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Югре 9 марта, уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ ― п. п. «г», «д» ч. 2 ст. 127 («Незаконное лишение свободы, совершённое с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего») и ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Цитата из видео Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия в Нижневартовске

По данным следствия, сообщение о том, что житель Нижневартовска 1978 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвёл из окна квартиры, расположенной по улице Северная, несколько выстрелов на улицу, в том числе в сторону прибывших сотрудников правоохранительных органов, поступило утром 9 марта. В этот момент в квартире с мужчиной находился его трёхлетний сын.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали подозреваемого и освободили ребёнка. Сейчас мальчику ничего не угрожает.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта мужчина заперся с ребёнком в квартире в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа и при попытке спасателей вскрыть дверь вышел на балкон, откуда выстрелил в воздух.

Жильцов дома эвакуировали, в ближайшей школе для них организовали пункт временного размещения. Прилегающую к девятиэтажке территорию оцепили.