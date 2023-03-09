Чита, , 11:45 — REGNUM Спасатели смогли извлечь ещё одного ребёнка из-под завалов, образовавшихся в результате взрыва газа в пятиэтажном многоквартирном жилом доме в Чите. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Ещё одного ребенка спасли из-под завалов на пятом этаже на месте обрушения конструкций в многоквартирном доме в посёлке Антипин», — говорится в сообщении.

Уточняется, что спасатели после объявленной минуты тишины услышали из-под бетонных плит голос ребенка и произвели разбор конструкций. После этого они спустили пострадавшего на жёстких носилках по автолестнице и передали его экипажу машины скорой помощи.

При этом отмечается, что, согласно предварительным данным, в пострадавшем от взрыва газа здании больше нет людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество пострадавших в результате взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Чите выросло до семи.