Чита, 9 марта, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Спасатели смогли извлечь ещё одного ребёнка из-под завалов, образовавшихся в результате взрыва газа в пятиэтажном многоквартирном жилом доме в Чите. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Цитата из видео Спасение ребенка

«Ещё одного ребенка спасли из-под завалов на пятом этаже на месте обрушения конструкций в многоквартирном доме в посёлке Антипин», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что спасатели после объявленной минуты тишины услышали из-под бетонных плит голос ребенка и произвели разбор конструкций. После этого они спустили пострадавшего на жёстких носилках по автолестнице и передали его экипажу машины скорой помощи.

При этом отмечается, что, согласно предварительным данным, в пострадавшем от взрыва газа здании больше нет людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество пострадавших в результате взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Чите выросло до семи.