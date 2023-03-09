Москва, , 11:44 — REGNUM В России с начала 2023 года семьи с маленькими детьми получили сразу несколько новых мер поддержки. Среди них — расширение возможностей по использованию материнского капитала, новые условия программы «Семейная ипотека» и новое единое пособие для детей и беременных женщин. Как сообщили ИА REGNUM в Социальном фонде России, российские семьи уже начали получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.

Возможность оформить такие выплаты появилась с 1 января 2023 года — теперь они предоставляются на каждого ребенка до 3 лет, в том числе на первенцев. Так, уже 20 тысяч семей с маленькими детьми начали получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. При этом, более 200 семей оформили такие выплаты на двух и более детей. Размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум, в среднем по стране — 13,9 тыс. рублей в месяц. Получить её могут семьи, доход которых ниже двух прожиточных минимумов на человека.

«Если раньше такой возможностью могли воспользоваться только родители вторых детей, то теперь выплаты сможет оформить любая семья, имеющая материнский капитал, на любого ребенка до 3 лет, вне зависимости от очередности рождения. Выплату из материнского капитала можно получать в дополнение к единому пособию», — пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

С 1 февраля 2023 года материнский капитал и другие выплаты на детей были проиндексированы на 11,9%. Размер материнского капитала на первого ребенка сейчас составляет 587 тысяч, на второго — 775,6 тысяч рублей.

Выплату из материнского капитала семья может использовать как в течение года, так и, в случае необходимости, в течение нескольких месяцев. Для того, чтобы получить или приостановить получение выплаты из средств маткапитала, достаточно просто подать соответствующее заявление в Социальный фонд России.

Напомним, что возможности использования материнского капитала были расширены вместе с введением Единого пособия для семей с детьми. Также благодаря национальному проекту «Демография» в регионах открываются современные и комфортные детские сады с яслями, а мамы с маленькими детьми могут пройти переобучение, чтобы реализовать себя в профессии или открыть собственное дело.

C 2023 года всем семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми доступна семейная ипотека с льготной ставкой до 6%. Теперь воспользоваться этой программой с государственной поддержкой могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился ребенок или усыновлен ребенок, рожденный в этот период, семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми и семьи, где воспитывается ребенок с инвалидностью. Планируется, что в 2023 году 165 тысяч семей с детьми смогут улучшить жилищные условия при помощи программы «Семейная ипотека».

«Это абсолютно правильное решение. Считаю, что программу вообще следует сделать бессрочной, дабы решить демографический вопрос, который обострился во время пандемии», — отметил член Комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александр Терновцов.

По его словам, продление действия программы показывает, что государству важна поддержка института семьи.

«Таким образом, семьи будут ощущать заботу со стороны государства и соответственно институт семьи будет крепнуть», — считает общественный деятель.

По условиям программы, ставка на весь срок договора составляет до 6% годовых (для Дальневосточного федерального округа — до 5%), разницу между рыночной и льготной ставками банкам компенсирует государство. Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, в других регионах — до 6 млн рублей. Семейную ипотеку можно использовать для приобретения квартиры на первичном рынке, на покупку частного дома с участком и строительство собственного частного дома, также в Дальневосточном федеральном округе с помощью семейной ипотеки можно приобрести вторичное жилье.

Многодетные семьи могут получить от государства 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита. За время действия этой государственной программы ею воспользовались уже более 470 тысяч многодетных семей. Кроме того, в январе 2023 года размер выплаты для многодетных семей Приморского края был увеличен до 1 млн рублей для погашения кредита на недвижимость в регионе. На эту сумму могут претендовать семьи, в которых с 1 января 2023 года на территории региона родился третий или последующий ребенок. С прошлого года оформить выплату на погашение ипотеки можно на портале «Госуслуги».

Ирина и Алексей Канашовы 17 лет вместе. Сначала сидели за одной партой в школе, затем — в университете. После окончания учёбы два выпускника-краснодипломника экономической специальности приехали на Ямал работать. Здесь у пары родились сначала сын Тимофей, затем дочь Василиса и 10 месяцев назад — еще одна девочка, Есения. Спустя полгода после её рождения Канашовы закрыли часть ипотеки.

«Поддержки от государства многодетным семьям с каждым годом становится больше, это чувствуется и не может не радовать. Появится больше счастливых семей, дети — это счастье», — считает Ирина.

Многодетная семья Чернышовых живет в Бийске (Алтайский край). У Марии и Александра трое детей: 16-летняя Валерия, малыши Тимофей и Вероника, которым 1 год и 3 месяца. Старшая дочь учится в 10 классе кадетской школы, готовится к поступлению в вуз.

«Семья — это наша крепость. Жизнь не бывает безоблачной, все проблемы мы решаем сообща. Очень любим путешествовать, проводить время на природе, летом работаем и отдыхаем на даче. Детям стараемся дать все самое лучшее. С появлением двойняшек, конечно, увеличились финансовые затраты в семье, в том числе на питание, одежду, развивающие игрушки. Мы получаем от государства все выплаты, которые нам положены, и очень благодарны за эту поддержку. Когда родились младшие дети, сразу оформили федеральный материнский капитал. Эти деньги направили на погашение ипотеки, а региональный маткапитал планируем потратить на обучение старшей дочери», — рассказала Мария Чернышова.

Для помощи родителям в российских регионах открываются новые детские сады с ясельными группами. Места в детских садах уже доступны 99,4% детей в возрасте от двух месяцев до семи лет и старше. До конца 2023 года планируется открыть еще 105 детских садов, что позволит обеспечить полную доступность дошкольного образования в России.

Накануне, 1 марта торжественное открытие детского сада №8 «Росинка», построенного по национальному проекту «Демография», состоялось в Таганроге (Ростовская область). Новое дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест, сто из них предназначены для малышей до 3 лет.

«Это первый детсад в городе, который сможет принять крох в возрасте от шести месяцев. Для малышей предусмотрены пеленальные столики, кроватки, манежи, прогулочные шезлонги, выделены парковочные места для колясок», — рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Как сообщало ИА REGNUM, материнский капитал — одна из главных и наиболее востребованных мер господдержки нацпроекта «Демография». В настоящее время материнский капитал предоставляется в беззаявительном порядке. После регистрации рождения ребенка в ЗАГС или на портале «Госуслуги», уведомление о его назначении придет в личный кабинет мамы на портале «Госуслуги».