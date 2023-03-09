Власти Чехии одобрили отправку на Украину экспертов военной полиции

Прага, , 11:41 — REGNUM Эксперты военной полиции Чехии будут направлены на Украину, сообщает 9 марта CTK.

Военнослужащие Чехии Markus Rauchenberger

Это решение приняло правительство республики. Помогать Киеву расследовать военные преступления отправятся 15 чешских специалистов, которые войдут в экспертные группы Международного уголовного суда в Гааге.

Отмечается, что выезжать на Украину и в Нидерланды они будут на месяц — полтора.

Следующим шагом станет одобрение этого решения чешским парламентом. Мандат экспертов будет действовать до конца следующего года. Миссия предполагает выделение из бюджета Чехии $1,3 млн.

Напомним, в конце февраля чешские власти заявили, что Украине Чехия выделила помощь на сумму примерно $455 млн в виде бронетехники и артиллерийских орудий.