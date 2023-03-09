На Ставрополье пострадали пять человек при взрыве гранаты
Ставрополь, 9 марта 2023, 11:38 — REGNUM На Ставрополье при взрыве гранаты в баре пострадали пять человек, сообщает телеграм-канал «112».
Согласно полученной информации инцидент произошел в городе Изобильный. Бытовой конфликт в баре привёл к взрыву. В какой-то момент у одного из участника конфликта закончились все доводы, и он решил применить гранату. В результате ранения получили все участники конфликта. Пострадавших госпитализировали.
«Следователи выясняют откуда у молодого человека взялась граната», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве мужчина пострадал при взрыве аэрозольного баллончика с бытовой химией.