Пять человек пострадали на Ставрополье при взрыве гранаты в баре

Ставрополь, , 11:38 — REGNUM На Ставрополье при взрыве гранаты в баре пострадали пять человек, сообщает телеграм-канал «112».

Граната Цитата из видео

Согласно полученной информации инцидент произошел в городе Изобильный. Бытовой конфликт в баре привёл к взрыву. В какой-то момент у одного из участника конфликта закончились все доводы, и он решил применить гранату. В результате ранения получили все участники конфликта. Пострадавших госпитализировали.

«Следователи выясняют откуда у молодого человека взялась граната», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве мужчина пострадал при взрыве аэрозольного баллончика с бытовой химией.