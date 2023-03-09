Ставрополь, 9 марта, 2023, 11:38 — ИА Регнум. На Ставрополье при взрыве гранаты в баре пострадали пять человек, сообщает телеграм-канал «112».

Цитата из видео Граната

Согласно полученной информации инцидент произошел в городе Изобильный. Бытовой конфликт в баре привёл к взрыву. В какой-то момент у одного из участников конфликта закончились все доводы и он решил применить гранату. В результате ранения получили все участники конфликта. Пострадавших госпитализировали.

«Следователи выясняют, откуда у молодого человека взялась граната», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве мужчина пострадал при взрыве аэрозольного баллончика с бытовой химией.