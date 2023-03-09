Чита, 9 марта, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Общее количество пострадавших в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Чите выросло до семи. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба МЧС России.

Прокуратура по Забайкальскому краюТАСС Взрыв бытового газа в Чите

«Всего спасены 12 человек, в том числе трое детей, из них пять человек (трое детей) извлечены из-под завалов, пострадали семь человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по предварительным данным, в пострадавшем при взрыве здании больше нет людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что двух детей смогли извлечь из-под завалов пятиэтажного жилого дома в Чите, в котором, по предварительным данным, произошёл взрыв газа.