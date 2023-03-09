Нижневартовск, Югра, , 11:33 — REGNUM Информацию о том, что вооружённый мужчина, который незаконно удерживал в квартире трёхлетнего сына и угрожает совершить самоубийство, работает чиновником в администрации Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа опровергла городская мэрия.

Сотрудник Следственного комитета РФ Цитата из видео

«В некоторых СМИ появилась информация о том, что подозреваемый в стрельбе мужчина является сотрудником администрации города. Данные сведения не соответствуют действительности», ― говорится в сообщении мэрии в телеграм-канале.

При этом телеграм-канал Ural Mash утверждает, что мужчина всё же работал в администрации Нижневартовска, однако уволился оттуда неделю назад. Речь, предположительно, идёт о Владимире Широкове, который на протяжении восьми лет занимал должность замначальника отдела техобслуживания и эксплуатации имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта мужчина заперся с ребёнком в квартире в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа и при попытке спасателей вскрыть дверь вышел на балкон, откуда выстрелил в воздух.

Жильцов дома эвакуировали, в ближайшей школе для них организовали пункт временного размещения. Прилегающую к девятиэтажке территорию оцепили.

В настоящее время ребёнок освобождён. С мужчиной работают сотрудники силовых ведомств.

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