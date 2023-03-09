Тбилиси, 9 марта, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Законопроект об иностранных агентах, 7 марта принятый парламентом Грузии в первом чтении, отозван. Об этом сообщает 9 марта грузинская частная телекомпания «Рустави 2». Ссылаясь на представителей правящей партии «Грузинская мечта» и общественного движения «Сила народа», телекомпания отмечает, что решение отозвать поддержанный законопроект без каких-либо оговорок было принято потому, что авторы законопроекта считают себя властью, несущей ответственность «перед каждым членом общества».

George Melashvili Протестующие в Грузии

«Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого из наших сограждан не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении», — сказано в совместном заявлении правящей партии «Грузинская мечта» (инициатора законопроекта), общественного движения «Сила народа» и парламентского большинства. Позднее грузинские власти хотят провести встречи с населением и довести до широкой общественности суть и важность законопроекта.

Решение одобряет представительство ЕС в Грузии: «Мы приветствуем заявление правящей партии об отзыве законопроекта об «иностранном влиянии». Мы призываем всех политических лидеров Грузии возобновить проевропейские реформы инклюзивным и конструктивным образом для достижения статуса кандидата».

Вместе с тем митинги против инициативы правящей партии становятся все масштабнее. В СМИ заговорили о грузинском майдане. «Что касается сравнения с майданом, во-первых, я вам скажу, что в тюрьме находится грузинский Янукович, и его зовут Саакашвили. Мы будем действовать не по повестке радикалов, а в соответствии с интересами грузинского общества. Что принёс майдан? Они потеряли Крым и большую часть Луганской и Донецкой областей, продолжение всего этого — события на Украине», — подчеркнул председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Антиконституционный государственный переворот пытаются совершить в Грузии США и Евросоюз, которые жёстким образом ограничивают любое иностранное вмешательство на собственной территории, считает глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В своём телеграм-канале он также отметил, что США и страны — участницы Евросоюза призвали грузинские власти сдержанно относиться к манифестантам, тогда как в своё время американские полицейские стреляли в участников протестов при попытке штурма ими Капитолия.

Законопроект может стать детонатором революционного взрыва в республике, где власть уже неоднократно менялась под давлением «улицы», написал в своем телегам-канале 9 марта журналист Юрий Подоляка.

В конце февраля депутаты от движения «Сила народа» (ранее они вышли из правящей партии «Грузинская мечта») внесли в парламент два законопроекта — «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый неофициально называют «грузинским». Согласно ему агентами иностранного влияния признаются НКО и СМИ, у которых на зарубежное финансирование приходится более 20% годового дохода.

По этому закону иноагенты будут обязаны зарегистрироваться и ежегодно подавать финансовую декларацию. За отказ или непредставление декларации — штраф 25 тыс. лари (около 727 тыс. рублей). Второй проект называют «американским», потому что он похож на Закон о регистрации иноагентов, принятый в США в 1938 году. Согласно этому документу, статус предусмотрен также для юридических и физических лиц. Нарушение закона может грозить лишением свободы сроком до пяти лет.

Широкий общественный резонанс данного законотворчества начался еще в парламенте: при обсуждении законопроекта грузинские депутаты даже подрались. Потом недовольство переросло в масштабные уличные протесты с разгоном. Против митингующих правоохранительные органы использовали не только водометы, но и слезоточивый газ. Участники стычек закидывали сотрудников спецназа «коктейлями Молотова» и камнями. По итогам акций, состоявшихся 7–8 марта возле парламента, задержали 133 человека.

Оппозиционная партия Грузии тем временем пообещала продолжить протесты, несмотря на отзыв из парламента законопроекта об иноагентах. Лидер грузинской оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе призвал начать в Грузии бессрочную кампанию гражданского неповиновения.

Как сообщало ИА REGNUM, из грузинского парламента отозван законопроект об «иноагентах» на фоне массовых беспорядков, вспыхнувших в стране. В правящей партии «Грузинская мечта» пообещали объяснить обществу важность отменённого проекта, но только после того, как спадет эмоциональный фон.