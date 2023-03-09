Анкара, 9 марта, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Взятые на себя Швецией и Финляндией обязательства перед Турцией не выполнены, а потому ситуация с заявками этих двух стран на вхождение в состав Североатлантического альянса (НАТО) отличается от заявлений представителей последнего. Об этом 9 марта сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на дипломатический источник.

Nato.int Финляндия и Швеция в НАТО

«В Брюсселе состоится детальный обмен мнениями по выполнению Хельсинки и Стокгольмом обязательств, взятых на полях последнего саммита НАТО в Мадриде. Ситуация отличается от утверждений представителей альянса. Обязательства в основе своей не выполнены», — сказал он.

Также источник подчеркнул, что Анкара ожидает от Швеции с Финляндией конкретных шагов по выполнению взятых на себя обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта стало известно, что на рассмотрение парламента Швеции передало законопроект о вхождении страны в состав НАТО шведское правительство.