В Германии в прошлом году заметно выросло число новобранцев

Берлин, , 11:24 — REGNUM Число призванных на военную службу в Германии в минувшем году увеличилось на 12%, сообщает 9 марта DPA.

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По данным германского минобороны, в 2022 году в армию Германии призвали 18 775 человек. Отмечается, что этот показатель всё-таки меньше, чем был до пандемии коронавируса, ведь по итогам 2019 года число призывников составило 20 170.

Напомним, в Германии с 2011 года военная служба не является обязательной. Этот подход безуспешно пытался пересмотреть германский министр обороны Борис Писториус.

В конце прошлого месяца глава германского правительства Олаф Шольц заявил, что Германия не нуждается в возвращении к системе обязательной воинской повинности.

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