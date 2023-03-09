Чита, , 11:20 — REGNUM В Чите расследованием взрыва бытового газа в жилом доме занялись следователи. Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Забайкальскому краю 9 марта, уголовное дело по факту инцидента возбуждено по двум статьям УК РФ ― ч. 2 ст. 238 («Оказание услуг ненадлежащего качества»), а также ч. 1 ст. 293 («Халатность»).

Жилой дом, где произошел взрыв бытового газа. © Прокуратура/ТАСС

В следственном ведомстве уточнили, что в результате хлопка бытового газа в жилом многоквартирном доме в посёлке Антипиха в Чите частично разрушены несколько квартир. Количество пострадавших уточняется.

«В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия. Проводится осмотр, допрашиваются свидетели», ― добавили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Чите в пятиэтажном доме, по предварительным данным, произошёл взрыв газового баллона Вследствие этого в многоквартирном доме обрушилось два этажа. Из-под завалов спасатели смогли извлечь двух детей. Также известно, что в данный момент под завалами может находиться одна женщина.