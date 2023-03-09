Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM Товарищеский матч между национальными сборными России Ирака по футболу пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 9 марта, сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Как отмечает источник, игра запланирована на 26 марта. Ориентировочное время начала встречи — 18:00 или 19:00 по местному времени.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав на мартовский сбор. В состав вошли полузащитники Алексей Миранчук и Александр Головин, выступающие за европейские футбольные клубы «Торино» и «Монако» соответственно.

Напомним, что на 23 марта также запланирован товарищеский матч сборной России с командой Ирана. Встреча пройдет в Тегеране.

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