Санкт-Петербург, 9 марта, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Товарищеский матч между национальными сборными России и Ирака по футболу пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 9 марта, сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Как отмечает источник, игра запланирована на 26 марта. Ориентировочное время начала встречи — 18:00 или 19:00 по местному времени.

Ранее тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав на мартовский сбор. В состав вошли полузащитники Алексей Миранчук и Александр Головин, выступающие за европейские футбольные клубы «Торино» и «Монако» соответственно.

Напомним, что на 23 марта также запланирован товарищеский матч сборной России с командой Ирана. Встреча пройдет в Тегеране.