Мэр Житомира Сухомлин заявил, что большая часть города осталась без водоснабжения и электроэнергии

Житомир, Украина, , 11:16 — REGNUM На данный момент в большей части города Житомира на Украине нет водоснабжения и электроэнергии. Об этом 9 марта заявил житомирский мэр Сергей Сухомлин в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале.

Житомир Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В Житомире… нет света и воды в большинстве домов», — сказал он.

Также Сухомлин уточнил, что в городе будет остановлена работа электротранспорта и запущены генераторы на объектах критической инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что три ТЭС на Украине получили серьёзные повреждения.

Отметим, в Минобороны РФ не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.