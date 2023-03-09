Мазари-Шариф, Афганистан, 9 марта, 2023, 11:12 — ИА Регнум. На севере Афганистана прогремел взрыв. Об этом 9 марта сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Местные источники утверждают, что взрывы были слышны в Мазари-Шарифе, столице провинции Балх.

По данным телеканала, взрыв прогремел внутри офиса главы местной администрации движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате инцидента есть убитые и раненые, их точное число неизвестно. Телеканал Al Arabiya сообщил о гибели при взрыве двух человек, включая губернатора Балха Мохаммада Давуда.

По данным Afghanistan International, взрыв устроил террорист-смертник. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот инцидент.

Официальные лица пока не подтвердили характер взрыва и информацию о возможных жертвах.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в столице Афганистана произошёл взрыв. Он был слышен недалеко от президентского дворца и других зданий афганского правительства.