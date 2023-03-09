Мелитополь, 9 марта, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Наличие 40-тысячной группировки вооружённых формирований Украины наблюдается около населённого пункта Пришиб на контролируемой Киевом части Запорожской области. Об этом 9 марта рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире канала «Россия 24».

Ximena Borrazas/Global Look Press ВСУ

«Мы видим группировку в районе 40 тысяч голов, которые сейчас находятся где-то в районе Пришиба. Мы эту группировку видим, разрозненную», — сказал он.

Также Балицкий подчеркнул, что власти Запорожской области понимают, что эта группировка киевских войск будет куда-то наступать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на территории региона российскими войсками организована двойная глубоко эшелонированная линия обороны, подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ готовы к отражению возможного контрнаступления ВСУ.