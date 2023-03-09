Брянск, 9 марта, 2023, 11:06 — ИА Регнум. В Брянской области система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил 9 марта в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС ЗРК Бук-М3 Вооруженных сил РФ

«Системой ПВО Вооруженных сил РФ в районе поселка Навля был сбит БПЛА ВСУ самолетного типа», — говорится в сообщении.

Губернатор также сообщил, что беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений не зафиксировано. На месте работают специалисты.