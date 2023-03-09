На Украине заявили о серьёзном повреждении оборудования трёх ТЭС

Киев, , 11:04 — REGNUM Три ТЭС на Украине получили серьёзные повреждения 9 марта, сообщает энергохолдинг ДТЭК.

ТЭС © Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Заявив о том, что три ТЭС энергокомпании были «атакованы», пресс-служба холдинга сообщила: «В результате обстрела было серьёзно повреждено оборудование ТЭС».

В ДТЭК добавили, что энергетики оперативно устраняют последствия случившегося.

Напомним, в ряде украинских регионов сообщают о проблемах с энергоснабжением. В Киеве, в частности, 40% жителей остались без отопления, в Харькове нет света.

Со своей стороны Минобороны РФ пока не предоставляло информации о нанесении ударов по энергообъектам на украинской территории.