Киев, 9 марта, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Три ТЭС на Украине получили серьёзные повреждения 9 марта, сообщает энергохолдинг ДТЭК.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press ТЭС

Заявив о том, что три ТЭС энергокомпании были «атакованы», пресс-служба холдинга сообщила: «В результате обстрела было серьёзно повреждено оборудование ТЭС».

В ДТЭК добавили, что энергетики оперативно устраняют последствия случившегося.

Напомним, в ряде украинских регионов сообщают о проблемах с энергоснабжением. В Киеве, в частности, 40% жителей остались без отопления, в Харькове нет света.

Со своей стороны Минобороны РФ пока не предоставляло информации о нанесении ударов по энергообъектам на украинской территории.