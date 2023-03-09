При пожаре на рыболовецком судне из России в Стамбуле никто не пострадал

Стамбул, Турция, , 10:58 — REGNUM В результате пожара на российском рыболовецком судне, которое находится на ремонте на верфи в Стамбуле, никто не пострадал. Об этом 9 марта сообщили в генконсульстве России.

Порт Стамбула © Onur Dogman/Global Look Press

Отмечается, что, по информации российских дипломатов, слова которых приводит РИА Новости, вечером 8 марта на рыболовецком судне из РФ «Ester», которое находится на ремонте на верфи в восточном стамбульском районе Тузла, после возгорания в кубрике вспыхнул пожар.

«На место возгорания были вызваны пожарные, в районе 22:00 (совпадет с мск — Прим. ред.) пожар был потушен. По данным турецких чрезвычайных служб, пострадавших нет», — сказали в генконсульстве РФ.

Также в российской дипмиссии уточнили, что после этого весь экипаж судна в составе 66 человек, которые все являются гражданами России, был временно отправлен на соседнее судно «Балтийская коса».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта стало известно, что операция по спасению людей с оторвавшихся льдин в Ленинградской области завершена, в общей сложности были эвакуированы 83 человека.