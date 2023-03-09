Житомир, Украина, 9 марта, 2023, 10:57 — ИА Регнум. В Житомирской, Харьковской, Одесской областях ограничена подача электроснабжения, сообщает в телеграм-канале 9 марта национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«Есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщил о повреждении после взрывов объекта энергетической инфраструктуры на территории области.