Волноваха, ДНР, 9 марта, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Волноваха Донецкой Народной Республики из реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. Об этом в четверг, 9 марта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

В Telegram-канале представительства уточняется, что обстрел Волновахи из американских РСЗО был зафиксирован в 05:00 по местному времени. Всего по направлению н. п. Селидово — н. п. Волноваха было выпущено шесть ракет.

Также в представительстве ДНР в СЦКК сообщили об обстрелах Горловки (04:30 по местному времени) и Киевского района Донецка (10:25 по местному времени) снарядами натовского калибра 155 мм.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Украина полностью прекратила электроснабжение Запорожской АЭС в Энергодаре, отключив последнюю линию электропередачи.