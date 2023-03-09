Москва, , 10:52 — REGNUM Законопроект о защите чести и достоинства педагогических работников внесён в Госдуму вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым (ЛДПР).

Учитель проводит урок © Александр Кряжев/РИА Новости

Предлагается внести дополнения в закон «Об образовании в Российской Федерации», который определяет приоритетность образования и обеспечения права на него каждого человека, а также недопустимость дискриминации в этой сфере. Парламентарий предлагает добавить к перечню принципов, на которых основываются государственная политика и правовое регулирование в сфере образования в России, принципом о защите чести и достоинства педагогического работника.

«В условиях, когда образование становится более доступным, а образовательные программы реализуются с активным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, возрастает риск посягательств на честь и достоинство педагогических работников», ― отмечается в пояснительной записке.

Чернышов считает, что принятие предлагаемой нормы создаст благоприятные условия для осуществления педагогической деятельности и повысит уровень защищённости педагогических работников.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов отмечал, что вопрос травли учителей стоит уже давно. Он подчёркивал, что постоянно встречаются случаи, где дети и родители смеются или осуждают учителя за «фривольные» фотографии, но они тоже люди, у которых тоже есть личная жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад в Челябинской области была уволена якобы из-за старых откровенных фотографий педагог детского центра «Максимум» Екатерина Конопенко. На увольнении преподавателя настояла прокуратура. Позднее Правобережный райсуд Магнитогорска отказался вернуть педагога на работу.