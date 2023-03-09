На Украине заявили, что Харьков остался без света

Харьков, Украина, , 10:53 — REGNUM О проблемах с энергоснабжением в Харькове и Харьковской области сообщает 9 марта украинский телеграм-канал «Политика страны».

Город без света Gabriel Jorby

Со ссылкой на Харьковоблэнерго издание сообщает, что без света остались все потребители в Харькове и часть — в Харьковской области.

Ранее украинские СМИ сообщили о разрушении ряда энергообъектов на территории Украины в ночь на 9 марта. По неподтверждённым данным, был нанесён артиллерийский удар по энергообъекту в Харькове.

Также «прилёты» зафиксированы в Киеве, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Днепропетровской областях. Российское военное ведомство эту информацию не подтвердило.

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