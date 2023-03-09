Харьков, Украина, 9 марта, 2023, 10:53 — ИА Регнум. О проблемах с энергоснабжением в Харькове и Харьковской области сообщает 9 марта украинский телеграм-канал «Политика страны».

Gabriel Jorby Город без света

Со ссылкой на Харьковоблэнерго издание сообщает, что без света остались все потребители в Харькове и часть — в Харьковской области.

Ранее украинские СМИ сообщили о разрушении ряда энергообъектов на территории Украины в ночь на 9 марта. По неподтверждённым данным, был нанесён артиллерийский удар по энергообъекту в Харькове.

Также «прилёты» зафиксированы в Киеве, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Днепропетровской областях. Российское военное ведомство эту информацию не подтвердило.