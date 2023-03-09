Экс-главу минобороны Казахстана Бектанова приговорили к 12 годам лишения свободы

Астана, , 10:49 — REGNUM За бездействие во время беспорядков в 2022 году в Казахстане экс-глава минобороны республики Мурат Бектанов приговорён специализированным межрайонным военным судом по уголовным делам страны к 12 годам лишения свободы. Об этом 9 марта сообщает информационный портал вaigenews. kz.

Экс-глава минобороны Казахстана Мурат Бектанов © MOD Russia/Global Look Press

Отмечается, что в ответе судебного органа на официальный запрос портала говорится, что специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам Казахстана осудил Бектанова по части 3 статьи 451 части УК республики.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», — уточняется в ответе.

Напомним, после ходе беспорядков в Казахстане в января 2022 года Бектанов сохранил свой пост в утверждённом 11 января президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым новом правительстве республики, однако уже 19 января был отправлен в отставку.