Военнослужащий ВС РФ рассказал о взятии под контроль двух лесополос на севере ЛНР

Москва, , 10:47 — REGNUM ВС РФ взяли под контроль две лесополосы на севере ЛНР. Об этом 9 марта рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным Кострома.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возвели новые переправы через реку Жеребец в Макеевке на севере ЛНР.

«Вся суть не в Макеевке, про которую все говорят, а в высотах, которые находятся за Макеевкой», — сказал российский военнослужащий.

Боец с позывным Кострома пояснил, что сама Макеевка находится в низине и как таковой стратегически важной точкой не является. По его словам, стратегически важны высоты, на которых закрепились ВСУ ранее.

«Мы продвигаемся, заняли две лесополосы, на шаг ближе к победе», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская сторона полностью прекратила электроснабжение Запорожской АЭС.