Вашингтон, , 10:46 — REGNUM Бывший министр обороны Соединённых Штатов Америки Леон Панетта призвал Белый дом обратить внимание на необходимость поставок Украине боевых истребителей.

Истребители F-16 © Zuma\TASS

«Я выступаю за отправку вооружений, необходимых Украине для обороны. Считаю, что поставки истребителей F-16 — это то, что в США должны серьёзно обдумать», — приводит слова Панетта издание Corriere della Sera 9 марта.

Также он призвал осуществить соответствующие поставки в ближайшие месяцы, чтобы Вооружённые силы Украины после получения истребителей имели шансы успешно их применить для «вытеснения русских из Донбасса».

Ранее солдат Вооружённых сил Украины, дислоцированный в Артёмовске, в интервью Financial Times рассказал о тяжелой ситуации в городе.

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