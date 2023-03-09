Лондон, 9 марта, 2023, 10:41 — ИА Регнум. В ходе торгов на бирже цена газа в Европе снизилась до отметки менее $450 за 1 тыс. кубометров. Это 9 марта следует из данных лондонской биржи ICE.

Frank Rumpenhorst/Global Look Press Газ

По информации торговой площадки, в начале торгов стоимость апрельских фьючерсов на поставку газа на хабе TTF в Нидерландах составила $447,3 за 1 тыс. кубометров, что есть снижение на 3,2%.

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