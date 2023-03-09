Москва, 9 марта, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Западных обывателей пытаются пичкать очередной неправдоподобной историей — теперь насчёт участия «украинской группы» в терактах на «Северных потоках». Весь мир уже тошнит от подобных историй. Об этом написал 9 марта замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Сравнив очередную версию теракта на «Северных потоках», предложенную 7 марта изданиями The New York Times и Die Zeit, с неудачным фильмом, Медведев дал такую оценку:

«Тупая американская пропаганда. Не нравится никому. Не верят даже отравленные ею европейские обыватели. Их мутит, как будто они обожрались свиной рульки с пивом».

Комментируя упоминание NYT о том, что загадочные водолазы были «гражданами Украины или России», никак не связанными ни с киевским режимом, ни со «свободным миром», Медведев резюмировал: «Вот такая откровенная низкорейтинговая шняга категории В».

Он добавил, что авторы этой сомнительной версии активно пытаются «отмазывать киевский режим». Это, видимо, становится необходимым, учитывая сегодняшние антиукраинские настроения европейцев.

Напомним, версию NYT и Zeit терактов на «Северных потоках» как в России, так и за рубежом подвергли разгромной критике. Многие эксперты указывают, что США пытаются снять с себя ответственность за диверсию, которая произошла в конце сентября на СП и СП-2.