МВД Грузии сообщило о 133 задержанных во время протестов в Тбилиси

Тбилиси, , 10:32 — REGNUM В Тбилиси во время протестов задержали 133 человека. Такие данные 9 марта приводит МВД Грузии.

Протесты в Грузии Цитата из видео

В сообщении отмечается, что 7–8 марта по фактам нарушений, имевших место во время протеста возле парламента, в частности за нападение на сотрудников правоохранительных органов, задержан человек по статье 353 УК Грузии.

По данным МВД, накануне задержали более 60 человек, в основном за неподчинение полиции и мелкое хулиганство.

Напомним, акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси утром 7 марта. Протестующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах. 8 марта акция переросла в столкновения с полицией. Участники акции закидали сотрудников спецназа «коктейлями Молотова» и камнями. Зафиксированы повреждения фасадов зданий, поджоги и разгром витрин.