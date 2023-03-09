Тбилиси, 9 марта, 2023, 10:32 — ИА Регнум. В Тбилиси во время протестов задержали 133 человека. Такие данные 9 марта приводит МВД Грузии.

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В сообщении отмечается, что 7–8 марта по фактам нарушений, имевших место во время протеста возле парламента, в частности за нападение на сотрудников правоохранительных органов, «задержан человек по статье 353 УК Грузии».

По данным МВД, накануне задержали более 60 человек, в основном за неподчинение полиции и мелкое хулиганство.

Напомним, акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси утром 7 марта. Протестующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах. 8 марта акция переросла в столкновения с полицией. Участники акции закидали сотрудников спецназа «коктейлями Молотова» и камнями. Зафиксированы повреждения фасадов зданий, поджоги и разгром витрин.