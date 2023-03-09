В Конгрессе США призвали попытаться закрыть Росатом
Вашингтон, 9 марта 2023, 10:31 — REGNUM Вашингтон должен закрыть российскую госкорпорацию по атомной энергетики «Росатом». С таким призывом к американским властям на заседании комитета по стратегическим силам палаты представителей Конгресса США выступил его глава Дуг Лэмборн.
Конгрессмен пояснил, что российская госкорпорация косвенно оказывает содействие Китаю в расширении ядерного арсенала.
«Надеюсь, мы увидим комплексную стратегию администрации, чтобы разрушить эти отношения и в идеале — закрыть Росатом», — цитирует РИА новости Лэмброна.
Член палаты представителей также считает, что Вашингтону необходимо рассмотреть возможность прекратить уведомлять России в рамках Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), так как Москва уже пошла на этот шаг.
«Любопытно, что мы продолжаем это делать в рамках договора, а Россия более не отвечает взаимностью», — отметил законодатель.
Как сообщало ИА REGNUM, приостановку действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за многочисленных нарушений со стороны США в конце февраля в послании Федеральному собранию анонсировал президент России Владимир Путин.
22 февраля закон приняла Госдума и одобрил Совет Федерации. 28 февраля глава государства подписал соответствующий закон
Российский лидер подчеркнул, что Россия не выходит из ДСНВ, а только приостанавливает своё участие в нём. По его словам, Москва продолжит соблюдать ограничения на ядерный арсенал, которые предусмотрены договором.
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