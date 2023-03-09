Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Вашингтон должен закрыть российскую госкорпорацию по атомной энергетики «Росатом». С таким призывом к американским властям на заседании комитета по стратегическим силам палаты представителей Конгресса США выступил его глава Дуг Лэмборн.

Росатом Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Конгрессмен пояснил, что российская госкорпорация косвенно оказывает содействие Китаю в расширении ядерного арсенала.

«Надеюсь, мы увидим комплексную стратегию администрации, чтобы разрушить эти отношения и в идеале — закрыть Росатом», — цитирует РИА новости Лэмброна.

Член палаты представителей также считает, что Вашингтону необходимо рассмотреть возможность прекратить уведомлять России в рамках Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), так как Москва уже пошла на этот шаг.

«Любопытно, что мы продолжаем это делать в рамках договора, а Россия более не отвечает взаимностью», — отметил законодатель.

Как сообщало ИА REGNUM, приостановку действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за многочисленных нарушений со стороны США в конце февраля в послании Федеральному собранию анонсировал президент России Владимир Путин.

22 февраля закон приняла Госдума и одобрил Совет Федерации. 28 февраля глава государства подписал соответствующий закон

Российский лидер подчеркнул, что Россия не выходит из ДСНВ, а только приостанавливает своё участие в нём. По его словам, Москва продолжит соблюдать ограничения на ядерный арсенал, которые предусмотрены договором.

Читайте ранее в этом сюжете: Шмыгаль потребовал от западных стран ввести санкции против «Росатома»