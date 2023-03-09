Глава парламента Крыма Константинов заявил, что Украине придётся отказаться от нацистской идеологии

Симферополь, , 10:25 — REGNUM Украине придётся отказаться от нацистской идеологии и начать преследование всех нацистов, совершавших свои преступления с нацистскими лозунгами. Об этом 9 марта заявил глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.

Украинчкие националисты Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил глава крымского парламента, слова которого приводит РИА Новости, российской стороне придётся фактически «расколдовывать» находящихся в состоянии «информационного токсикоза» жителей Украины, что сделать дистанционным способом является очень трудной задачей.

«Собственно, это и есть процесс денацификации Украины. Мы видим его как публичный отказ от нацистской идеологии, преследование всех нацистов, которые совершали преступления с нацистскими лозунгами», — сказал он.

Также Константинов отметил, что контролируемые Киевом регионы Украины «запуганы и забиты», и до момента их освобождения ситуация там не будет переломлена, даже несмотря на их пророссийскую настроенность в недавнем прошлом.

«Денацификация — это в том числе расследование всех этих злодеяний и наказание преступников. А когда преступникам станет страшно, пройдёт страх у хороших людей. Тех, кто задавлен, заморочен и обманут киевским режимом. Вот когда мы выведем их из этого состояния, они обязательно выберут Россию», — добавил глава парламента Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Липецкой области опровергли слухи о срабатывании в регионе системы противовоздушной обороны.