Москва, 11 марта, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Открывшийся в начале 2023 года на базе спорткомплекса «Лужники» современный методическо-выставочный центр Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) уже посетили более 10 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в Минспорте РФ.

toanmda Золотой значок ГТО

ГТО — это комплекс нормативов, история которого началась 11 марта 1931 года. В этот день единая унифицированная программа физкультурной подготовки населения была внедрена сразу во всех общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях СССР. В России её продолжателем стал Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», реализуемый при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Физкультурный комплекс ГТО, как и 90 лет назад, включает различные нормативы — бег, прыжки, метание гранаты, плавание, лыжные гонки, стрельбу и прочие спортивные навыки. Успешная сдача позволяет получить до 10 дополнительных баллов при поступлении в вуз, премию на работе или привилегии по занятиям в спортивных клубах с лучшими тренерами.

Два года назад, по случаю 90-летия комплекса «Готов к труду и обороне» было решено создать Центр ГТО. Сегодня центр ГТО в Лужниках — это 230 кв. метров мультимедийного пространства, оснащенного самым современным оборудованием. В нём установлены интерактивная аудиовизуальная выставка и экспонаты, которые способствуют популяризации занятий физкультурой и спортом. В рамках экспозиции Государственного музея спорта представлена коллекция знаков отличия и атрибутика Комплекса ГТО за 90 лет его существования. Кроме того, в центре доступны зоны выполнения испытаний комплекса ГТО более чем по 11 видам.

gto.ru Многофункциональный Методическо-выставочный центр Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Лужниках

Принять участие в тренировках и в выполнении нормативов ГТО может любой человек в возрасте от 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Для этого необходимо зарегистрироваться на Федеральном сайте комплекса ГТО и получить медицинский допуск. Нормативы сдачи ГТО зависят от пола и возраста участников, это могут быть бег, отжимания, приседания, скандинавская ходьба, наклоны и другие упражнения.

«По итогам 2022 года более 2,64 млн россиян прошли регистрацию на официальном интернет-портале ГТО. Больше половины от числа зарегистрированных приняли участие в выполнении нормативов ГТО в центрах тестирования и успешно прошли испытания на знаки отличия. Всего же за почти девять лет внедрения и реализации комплекса ГТО общими усилиями удалось вовлечь в физкультурно-спортивный образ жизни свыше 19,4 млн россиян в возрасте от шести лет и старше», — сообщил начальник отдела по реализации комплекса ГТО Департамента физической культуры и массового спорта России Марат Шеожев.

gto.ru Зарядная станция во многофункциональном методическо-выставочном центре Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Лужниках

В феврале 2023 года методическо-выставочный центр комплекса ГТО в Лужниках с рабочим визитом посетила посол ГТО, заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она пообщалась с посетителями, а также выполнила испытания комплекса ГТО по наклону вперед из положения стоя на гимнастической скамье и стрельбе из электронного оружия, показав своим примером, что спорт — это норма жизни.

gto.ru Посол ГТО, заслуженный мастер спорта, Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова

«Уверена, что в новом современном павильоне ГТО все желающие найдут для себя много интересного: подробнее узнают о комплексе ГТО, его многолетней истории, нормативах, подготовятся к выполнению испытаний», — отметила Светлана Журова.

Посол ГТО призвала всех участников комплекса ГТО «не сворачивать с верного пути и быть успешными в жизни, в том числе благодаря занятиям спортом и поддержанию себя в хорошей физической форме».

Участники координационной комиссии Минспорта РФ обсудили и согласовали разработку цифровой платформы (мобильного приложения) ГТО с широким кругом функциональных возможностей для всех любителей спорта и здорового образа жизни.

gto.ru Музей ГТО во многофункциональном методическо-выставочном центре Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Лужниках

«Благодаря новому приложению любой желающий сможет бросить вызов на спортивной площадке своим друзьям, участвовать в выполнении заданий от организаторов и партнёрских организаций платформы. Запланировано, что функциональные возможности мобильного приложения будут соответствовать современным представлениям, предъявляемым к данного рода цифровым продуктам», — отметил советник генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» — федерального оператора комплекса ГТО Павел Косарев.

Семья Кузьминых стала обладателем золотых знаков отличия ГТО. Ученик 6-го класса Андрей Кузьминых с детства занимается спортивной борьбой и, несмотря на юный возраст, уже не раз становился призером окружных соревнований. Вдохновляясь успехами старшего брата, его сестрёнка Маша освоила лыжи, регулярно плавает и катается на велосипеде. Ну а главной движущей силой семейного локомотива является отец семейства Владимир. Уже несколько лет он увлекается лёгкой атлетикой и плаванием. Сейчас пробует свои силы в гиревом спорте и борьбе.

gto.ru Гости во многофункциональном методическо-выставочном центре Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Лужниках

«Всё началось с прогулки по парку. На местной площадке народ выполнял нормативы ГТО в тестовом формате. Мы тоже попробовали и загорелись желанием пройти испытания ГТО на знаки отличия. Да, некоторые виды не всегда получались, но мы готовились: ходили на стадион, бросали мячики, бегали, мерили прыжки, наклонялись. На подготовку у нас ушло где-то три месяца», — поделился успехом Владимир Кузьминых.

«Благодаря движению ГТО современный ребёнок с самого детства может развивать свои силу, ловкость, выносливость. А получив за это награду, он начинает осознавать свои возможности, и к нему приходит понимание, на что он способен. Отталкиваясь от знака отличия, он уже может стремиться к Олимпийской медали. То есть ГТО — это комплекс, который даёт возможность раскрыть себя как спортсмена», — считает мастер спорта международного класса, член сборной СССР по лыжным гонкам, участница Олимпийских игр 1992 года Татьяна Брисина.

gto.ru Центр тестирования ГТО во многофункциональном методическо-выставочном центре Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Лужниках

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» нацелен на развитие массового спорта и оздоровление нации. Начиная с 2019 года комплекс ГТО вошел в состав Федерального проекта «Спорт — норма жизни», который в свою очередь является частью нацпроекта «Демография» на период 2019–2030 гг. Нацпроект касается практически всех граждан России. Это поддержка семей с детьми, активного долголетия, занятости и здорового образа жизни.