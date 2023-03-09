Минск, 9 марта, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Генсек Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин прибыл с визитом в Белоруссию. Об этом 9 марта ТАСС сообщили в дипломатическом ведомстве Белоруссии.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин

Чжан Мин встретился с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником, который заявил, что Минск «рассчитывает на конструктивный и плодотворный диалог, связанный с процессом вступления страны в ШОС».

Напомним, в ШОС входят восемь стран, а именно Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Иран проходит процедуры вступления в ШОС, а Афганистан и Монголия имеют статус наблюдателя.