Липецк, , 10:17 — REGNUM Власти Липецкой области опровергли слухи о срабатывании в регионе системы противовоздушной обороны 9 марта. Как сообщается в Telegram-канале, выяснение источников «громких хлопков» продолжается.

Работа ПВО Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

«Системы ПВО в Липецкой области не срабатывали. Все важные инфраструктурные объекты работают в штатном режиме. Следов падения на земле не обнаружено», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.

Также власти предположили, что источником громких звуков могли быть пролетавшие на область самолеты.

Ранее 9 марта Министерство цифровой трансформации Украины сообщало, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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